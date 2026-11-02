Midterm, poche ore al voto. Trump mette le mani avanti: sarò Mr.Veto

Washington, 2 nov. (askanews) - Ultime ore di campagna elettorale e comizi negli Stati Uniti prima delle elezioni di metà mandato, anche se oltre 50 milioni di statunitensi si sono già espressi con il voto anticipato; i sondaggi indicano un vantaggio dei democratici nella corsa alla Camera dei rappresentanti, più incerta sembra la partita per il Senato, ma comunque le elezioni potrebbero essere l'occasione per l'opposizione di porre un argine al potere del presidente Donald Trump.

Quest'ultimo, in un'intervista al New York Post ha già messo le mani avanti: "Diventerò Mr. Veto" in caso di maggioranza ai democratici, ha detto, aggiungendo: "Poi a un certo punto dovremo fare accordi. Questo è quello che succede, non è la prima volta".

Intanto in uno degli appuntamenti pre-voto in Iowa, Trump ha commentato la decisione della democratica Haley Stevens di sostenere il repubblicano Mike Rogers in Michigan dopo diverse divergenze legate soprattutto alla posizione su Israele con il candidato dem Abdul El-Sayed che l'aveva sconfitta alle primarie per il Senato.

"Haley Stevens che appoggia Mike Rogers. Penso che sia stata una grande mossa - ha commentato Trump - nessuno se lo aspettava, ma è una cosa intelligente da fare perché El-Sayed distruggerebbe il nostro Paese. Penso sia fantastico".

Una scelta che complica la competizione.