ULTIME NOTIZIE 09 NOVEMBRE 2026

Midterm, Meloni: non ho approccio tifoseria, rapporto non cambia

Milano, 6 nov. (askanews) - "Ribadisco che per me non cambia assolutamente nulla nei rapporti con gli americani" dopo le elezioni di Midterm che hanno visto trionfare i democratici "perché il mio approccio verso gli Stati Uniti non è mai cambiato in questi anni indipendentemente da chi governava e chi era presidente". Così la premier Giorgia Meloni, a margine della 128esima edizione di Fieracavalli 2026.

"Non ho questo approccio di tifoseria nella politica estera, non sono esponente della politica americana e non ritengo di dover dire di più di quello che ho detto. Rispettiamo quello che gli americani hanno deciso in elezioni libere e sovrane e io non amo l'ingerenza delle dinamiche altrui. Faccio gli auguri a chi vince, sono un capo di governo al di là di quello che posso pensare perché l'ho visto fare contro di me e non mi piace", ha concluso.

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