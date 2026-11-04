Midterm, la prima apparizione pubblica di Trump dopo la sconfitta

Milano, 4 nov. (askanews) - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump illustra ai giornalisti il suo progetto per una nuova sala da ballo alla Casa Bianca, il giorno dopo che i Democratici hanno ottenuto il controllo del Congresso, segnando una battuta d'arresto significativa per la sua amministrazione nelle elezioni di metà mandato. "Si potranno organizzare cene per un numero illimitato di ospiti. Quando abbiamo ospitato re Carlo, eravamo molto limitati negli spazi", afferma, sostenendo la necessità di un ambiente più ampio per ospitare eventi ufficiali, senza fare inizialmente alcun riferimento alle elezioni di metà mandato