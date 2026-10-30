Midterm/ I due candidati democratici che provano a prendersi il Texas

Houston (Texas), 30 ott. (askanews) - Le grandi speranze del partito democratico in Texas hanno soprattutto due nomi: James Talarico e Gina Hinojosa. Il 37enne candidato al Senato alle elezioni di midterm è dato in vantaggio sullo sfidante repubblicano Ken Paxton: se vincesse sarebbe il primo senatore democratico eletto in Texas dal 1988. "Queste elezioni non dovrebbero riguardare il Partito Democratico o il Partito Repubblicano - ha detto in un evento elettorale - la posta in gioco è ben più alta. Queste elezioni dovrebbero riguardare la ricerca di una visione di ciò che il nostro Stato può diventare: scuole pubbliche invidia della nazione; un'economia texana che non sia seconda a nessuna; e famiglie texane più forti e più sane che mai".

Su di lui si sono concentrate le aspettative, e i finanziamenti, dei democratici, ma a sorpresa la candidata democratica per la carica di governatrice dello Stato Gina Hinojosa sta mettendo in difficoltà i repubblicani molto più di quanto si pensasse. Il suo rivale è il simbolo del potere repubblicano in Texas, Greg Abbott, in corsa per il quarto mandato.

"La gente vuole un cambiamento - ha dichiarato la candidata dem - lo sentiamo dire in tutto lo Stato. I sondaggi riflettono esattamente ciò che sentiamo dire dai texani. Sono stanchi della solita politica. Nessuno la vuole, e vogliono un cambiamento. Questo crea un'opportunità di vittoria che non avevamo da molto, molto tempo. Ed è per questo che ce la metteremo tutta per vincere".

Partita con speranze lievi, nell'ultimo sondaggio del New York Times viene data in vantaggio, seppur molto risicato su Abbott. Comunque abbastanza in uno Stato, il Texas, in cui l'ultimo governatore democratico, anche in quel caso era una donna (Ann Richards), è stata eletta nel 1990.