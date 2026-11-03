Midterm, discorso finale di Trump al Reflecting pool della discordia

Washington, 3 nov. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scelto come sfondo per il suo discorso finale prima delle elezioni di Midterm il Reflecting Pool di Washington, la cui ristrutturazione e pulitura malriuscite, sono diventate per i suoi avversari uno dei simboli dei fallimenti del suo secondo mandato.

"Sono le più importanti elezioni di Midterm di sempre", ha detto il presidente, cercando di mobilitare i repubblicani prima di un voto in cui i democratici vengono dati nei sondaggi in vantaggio, pronti a conquistare la Camera, ma perfino vicini a prendersi anche il Senato.

Nel suo discorso Trump non ha affrontato temi politici e sociali, ma si è concentrato principalmente sulle ristrutturazioni dei monumenti a Washington, a partire dal Lincoln Memorial Reflecting pool, che ha suggerito di ribattezzare Trump memorial.

Mentre gli elettori sono preoccupati per i prezzi della benzina e la guerra in Medioriente, ha sottolineato il New York times, Trump ha parlato di "fontane e del suo tipo preferito di colonne".