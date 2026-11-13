Microsoft Outlook in panne, colpiti utenti in tutto il mondo

Redmond, 13 nov. (askanews) - Il grave malfunzionamento che ha colpito diversi servizi di Microsoft 365 in tutto il mondo non è stato causato da un'attività dolosa. Lo ha comunicato il colosso tecnologico statunitense.

"Ci rammarichiamo che le interruzioni abbiano causato disagi ai nostri clienti e stiamo lavorando per risolvere il problema che non è riconducibile a un attacco informatico - scrive l'azienda che poi aggiunge- il ritorno alla normalità non procede come previsto anche se la stabilità dei server è stata ripristinata".

Nonostante gli interventi infatti gli utenti in Europa e in Asia hanno segnalato ancora problemi. I disservizi, che hanno interessato Outlook, Teams, Copilot e altri servizi aziendali che si sono estesi ad almeno 74 Paesi e territori.

Le segnalazioni di malfunzionamenti relative al solo Outlook hanno raggiunto un picco di circa 140.000 a livello globale. Durante la notte il numero è sceso a 28.000.