ULTIME NOTIZIE 17 SETTEMBRE 2025

Microsoft annuncia investimento da 30 mld di dollari in Gb

Milano, 17 set. (askanews) - Microsoft ha annunciato di voler investire 30 miliardi di dollari, pari a 25 milioni di euro, nel Regno Unito per realizzare, fra le altre cose, il più grande supercomputer del Paese.

"Investiremo più di 30 miliardi di dollari nel Regno Unito in quattro anni - ha annunciato l'amministratore delegato di Microsoft Satya Nadella su X, in concomitanza con l'arrivo di Donald Trump a Londra per la sua seconda visita di Stato nel Paese.

L'investimento includerà la costruzione del più grande supercomputer del Paese, con oltre 23.000 GPU, "tra i più avanzati al mondo, per espandere l'infrastruttura digitale che avvicinerà ulteriormente le nostre due nazioni", ha aggiunto Nadella.

