ULTIME NOTIZIE 10 DICEMBRE 2025

Microsof investirà 17,5 mld in India per servizi cloud e IA

Milano, 10 dic. (askanews) - Il gigante del software Microsoft ha annunciato un maxi investimento da 17,5 miliardi di dollari in India per sviluppare infrastrutture di intelligenza artificiale e cloud computing: è il più grande mai realizzato dal gruppo in Asia.

Il Ceo di Microsoft, Satya Nadella, dopo un incontro con il primo ministro, Narendra Modi, ha spiegato che la spesa sarà distribuita su quattro anni e servirà a sostenere la roadmap nazionale sull'IA, puntando su infrastrutture e competenze. Con una popolazione di 1,45 miliardi di persone e milioni di ingegneri specializzati in machine learning e data science, l'India è al centro della competizione globale sull'IA.

