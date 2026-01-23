ULTIME NOTIZIE 23 GENNAIO 2026

Michele, Piccioli e Marzotto, mondo della moda a funerali di Valentino

Roma, 23 gen. (askanews) - Lo stilista direttore creativo di Valentino, Alessandro Michele, l'imprenditore della moda Matteo Marzotto e lo stilista direttore creativo di Balenciaga, Pierpaolo Piccioli entrano nella Basilica di Santa Maria degli Angeli per i funerali di Valentino Garavani a Roma. È il mondo della moda che rende omaggio all'ultimo imperatore delle passerelle.

Nelle immagini anche l'arrivo di Antoine Arnault, imprenditore francese, amministratore delegato di Berluti e presidente di Loro Piana, con la modella e attrice russa Natalia Vodianova ed Eleonora Abbagnato.

