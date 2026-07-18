ULTIME NOTIZIE 18 LUGLIO 2026

Michele Coppola: Cortona On The Move ha ispiralo le Gallerie d'Italia

Cortona, 18 lug. (askanews) - Un festival come Cortona On The Move ha ispirato le Gallerie d'Italia quando Intesa Sanpaolo ha deciso di aprire a Torino una quarta sede museale dedicata alla fotografia. Lo ha detto il direttore Arte, Cultura e Beni storici della banca, nonché direttore delle Gallerie d'Italia, Michele Coppola, a margine dell'inaugurazione cortonese. Questo festival, insieme ad altri - ha aggiunto - rende la fotografia un elemento irrinunciabile del racconto di arte e cultura nel nostro Paese.

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