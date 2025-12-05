ULTIME NOTIZIE 05 DICEMBRE 2025

Michael Bublé intona l'Ave Maria in conferenza stampa in Vaticano

Roma, 5 dic. (askanews) - La sala stampa della Santa Sede diventa per la prima volta un "palco" per due artisti d'eccezione: Michael Bublé e Serena Autieri. Il primo, canadese, all'attivo oltre 75 milioni di album venduti nel mondo, ha intonato l'Ave Maria, che domani canterà al Concerto per i Poveri, in Aula Paolo VI, alla presenza del Papa.

Autieri ha invece intonato un pezzettino del brano "Quando nascette Ninno", in napoletano.

La sesta edizione del Concerto con i Poveri, evento gratuito che unisce bellezza artistica e solidarietà, nel segno dell'incontro e della condivisione, ha come protagonista Michael Bublé, che si esibirà con parte della sua band insieme al Mons. Marco Frisina, alla Nova Opera Orchestra e al Coro della Diocesi di Roma. Serena Autieri conduce la serata.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi