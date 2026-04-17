ULTIME NOTIZIE 17 APRILE 2026

Miart, alcune gallerie: Lia Rumma, Gian Enzo Sperone e Mazzoleni

Milano, 17 apr. (askanews) - Fiera Milano presenta la trentesima edizione di miart, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea diretta da Nicola Ricciardi che si svolge dal 17 al 19 aprile 2026. Al piano 2 prende forma la nuova sezione Established Anthology, che riunisce 20 gallerie internazionali attorno a un comune obiettivo: raccontare la complessità, le traiettorie e le trasformazioni del tempo. Attraverso esposizioni tematiche, focus monografici e accostamenti generazionali, i progetti celebrano figure storiche e artisti contemporanei, esplorando le dimensioni di tempo, spazio e trasformazioni culturali. Ecco i progetti espositivi delle gallerie Lia Rumma, Gian Enzo Sperone e Mazzoleni.

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