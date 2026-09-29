Miart 2027, Conci: per Fiera Milano è uno dei prodotti più importanti

Milano, 29 set. (askanews) - "Questo è il carico da 90 che mettiamo su un progetto che sta andando avanti da tanto tempo, è un progetto culturale, un progetto che vede la nostra azienda esercitare il ruolo che secondo noi la nostra azienda ha, cioè quello di essere un grande tramite, un grande connettore fra relazioni, economia, cultura, ovviamente siamo un'azienda e quindi tutto ha un'impostazione imprenditoriale, ma che ha come base sottostante un progetto culturale che si lega ancora di più e trova la sua identità in una destinazione come la città di Milano, che da questo punto di vista ha moltissimo da dire. Quindi è un passo di accelerazione ulteriore che noi abbiamo deciso di dare infatti ci abbiamo messo un po' a liberare questo progetto, proprio per portare miart ad avere quel livello di autorevolezza internazionale come uno dei prodotti più importanti. che caratterizzerà il portafoglio dell'azienda". Lo ha detto ad askanews Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, presentando l'edizione 2027 di miart.