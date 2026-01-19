ULTIME NOTIZIE 19 GENNAIO 2026

Miart 2026, Michele Coppola: Intesa Sanpaolo con Schifani e Ryman

Milano, 19 gen. (askanews) - "Ormai sono davvero tanti anni che affianchiamo miart nella realizzazione, nella produzione, addirittura dire nel renderla ancora più interessante per collezionisti e appassionati d'arte. Abbiamo imparato in questi anni a portare pezzi dalle nostre collezioni e se penso a quanto avvenne con Rauschenberg in occasione tra l'altro di una ricorrenza internazionale, ecco l'idea con la quale guardiamo a miart e a questa felice amicizia va proprio nella direzione di portare nel nuovo padiglione un pezzo delle Gallerie d'italia e quest'anno devo dire con questa felice intuizione del curatore abbiamo scelto tra due straordinari artisti che apparentemente possono avere poco in comune come Schifano e come Rayman. Mii piace l'idea che sia la musica legare due grandi protagonisti della storia dell'arte moderna e contemporanea". Lo ha detto ad askanews Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni storici di Intesa Sanpaolo, main partner della fiera.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi