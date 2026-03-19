MIA Photo Fair BNP Paribas - sezione Focus Latino

Milano, 19 mar. (askanews) - MIA Photo Fair BNP Paribas presenta la quindicesima edizione della fiera italiana dedicata alla fotografia, dedicata alla Metamorfosi, presso gli spazi di Superstudio Più a Milano da giovedì 19 a domenica 22 marzo 2026. La manifestazione, organizzata da Fiere di Parma e diretta per il terzo anno da Francesca Malgara, ha il patrocinio del Comune di Milano e vede il supporto di BNL BNP Paribas, già storico main sponsor dal 2012, e title sponsor dal 2025, e di Deloitte che, con il patrocinio di Fondazione Deloitte, è diventato main sponsor della fiera lo scorso anno. Sono quattro le sezioni della quindicesima edizione di MIA Photo Fair BNP Paribas: la Main Section e tre sezioni tematiche Beyond Photography - Dialogue curata da Domenico de Chirico, Reportage Beyond Reportage curata da Emanuela Mazzonis e Focus Latino curata da Rischa Paterlini. Un sistema di colori guida lo spettatore lungo il percorso espositivo, con un riferimento cromatico applicato alle varie gallerie o ai singoli artisti per indicarne la sezione di riferimento.

Rischa Paterlini presenta le opere presenti nella sua sezione: "Il visitatore all'interno della fiera troverà una sezione con diciassette gallerie che appartengono al Focus Latino con progetti selezionati. Molto interessanti sono i premi che sono stati vinti nella mia sezione. Il premio BNL BNP Paribas è il premio principale del title sponsor che è stato dato quest'anno a Héctor Zamora della Galleria Albarràn Bourdais di Madrid di cui sono molto felice e orgogliosa con Sciame di dirigibili. Sono molto felice anche per la scoperta di questo giovane artista, Gleeson Paulino che vediamo alle mie spalle l'opera Faz de Conta che ha vinto il premio miramArt è un'opera che ho fortemente voluto all'interno della fiera e che troverete all'interno dello stand di Chroma, che è una galleria di San Paolo in Brasile, e Orma, una acoppiata quindi di due gallerie, Milano-Brasile. Ma non troverete soltanto questo, troverete anche nomi storici, come ad esempio Regina Jose Galindo nello stand di Prometeo Gallery. Troverete poi un grande stand di Art Palma Contemporani, che è un progetto dove sono presenti le gallerie che fanno parte dell'Associazione delle Gallerie di Palma di Mallorca con progetti inediti. Troverete un bellissimo lavoro di Keila Guilarte, che è un artista cubana. che ha fatto un lavoro molto interessante nello stand di Tallulah Studio Art dedicando un intero progetto alle donne napoletane: quindi ci sarà la possibilità di vedere attraverso o sguardo di una donna cubana delle bellissime donne vere napoletane". La sezione Focus presenta una selezione di artisti latinoamericani, iberici e diasporici, insieme ad autori italiani e internazionali che hanno indagato temi affini legati a identità ibride, migrazione e trasformazioni culturali.