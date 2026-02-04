ULTIME NOTIZIE 04 FEBBRAIO 2026

Mia Jenkins e Pepe Barroso tra social e rischi nel mondo di Stefania S.

Roma, 4 feb. (askanews) - E' tratto dal romanzo della scrittrice Millennial Stefania S. "Love me love me", il film che racconta la vita di alcuni 20enni interpretato da Mia Jenkins, Pepe Barroso e Luca Melucci, su Prime Video dal 13 febbraio. I libri di Stefania S. sono diventati un fenomeno tra i ragazzi, con oltre 23 milioni di letture sulla piattaforma Wattpad.

Gli attori protagonisti a proposito del film raccontano: "Si toccano temi come l'uso dei social media, che ormai è come una epidemia, l'odio on line, oltre a naturalmente temi come il rapporto con i genitori, il desiderio di indipendenza, i primi amori, l'amicizia".

Nella storia la protagonista, June, si trasferisce in Italia, dove frequenta una scuola d'élite. Fra gli studenti l'utilizzo dei social diventa uno strumento di competizione e ricatto, come succede spesso anche nella realtà. Barroso a questo proposito ha detto: "Io penso che più ti esponi più perdi la tua libertà, in un certo senso, dai l'opportunità agli altri di avere un'opinione su di te. Dipende anche da te".

Ma i social non sembrano l'unico pericolo per questi ventenni, un po' viziati e sopra le righe, che amano il rischio, gli eccessi e a volte sfidano la vita: "Effettivamente tutte quelle esperienze che ti portano al limite ti danno la possibilità di sentirti più vivo. Io lo sento molto nel personaggio di Will - ha detto Luca Melucci - Però non credo che sia qualcosa legato alle generazioni, forse è qualcosa intrinseco nell'essere umano".

