ULTIME NOTIZIE 14 MAGGIO 2026

MG, Bartolomeo: puntiamo a quota del 4%. Svelate nuova MG4 e MG4 Urban

Milano, 14 mag. (askanews) - "Oggi lanciamo il restyling della MG, o meglio, la MG4 lanciata nel 2023, icona del segmento C full electric, oggi viene rilanciata con due anime: la MG4 berlina, che ha una novità soprattutto tecnologica e nell'accoglienza degli interni ma soprattutto la nuova novità del mercato, la MG4 Urban. MG4 Urban che è sempre una crossover del segmento C ma molto più spazioso, molto più manovrabile. È per questo che l'abbiamo definita Urban". Lo ha detto Andrea Bartolomeo Country Manager Italia di MG, brand controllato dal gruppo cinese Saic, in occasione della presentazione del restyling dell'elettrica MG4 e della nuova MG4 Urban,

"Saranno, secondo noi, due successi all'interno del mercato. La Urban, che sarà la porta d'accesso al mercato elettrico per MG, partirà sotto i 20mila euro, quindi con 6mila euro di sconto rispetto al listino, così come la MG4 sarà sotto i 30mila euro con l'offerta".

"Per quanto riguarda gli obiettivi di MG, l'anno scorso abbiamo consuntivato 50mila vetture. Quest'anno l'obiettivo è di continuare a crescere e ovviamente ce lo auguriamo grazie al successo della MG4, anzi delle MG4. L'obiettivo finale di quest'anno, è fare il 10% in più rispetto all'anno scorso, che significa arrivare al 4% di quota del mercato", ha concluso Bartolomeo.

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