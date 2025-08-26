Metsola: "Kiev non sarebbe libera senza il sostegno europeo"

Rimini, 26 ago. (askanews) - "Kiev non sarebbe libera senza il sostegno europeo" e "i negoziati di pace non sarebbero possibili senza l'impegno europeo", ha sottolineato Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, oggi al Meeting di Rimini nel corso del panel "Nuovi mattoni per l'Europa".

Dopo aver ringraziato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, Metsola ha sottolineato che l'Europa vuole una "pace duratura che mantenga tutti noi al sicuro", una pace che si basi sui concetti "nulla sull'Ucraina senza l'Ucraina" e "nulla sull'Europa senza l'Europa".