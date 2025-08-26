ULTIME NOTIZIE 26 AGOSTO 2025

Metsola: "Come ha detto Draghi, serve un'Europa più forte"

Rimini, 26 ago. (askanews) - "Europa è ciò che tutti noi abbiamo il coraggio di rendere possibile" ha dichiarato Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, oggi al Meeting di Rimini nel corso del panel "Nuovi mattoni per l'Europa".

"Il destino di questo progetto unico al mondo dipende da noi" ha aggiunto Metsola. "Ecco il mio appello: lottiamo per l'Europa!" ha esortato la presidente, aggiungendo "non sottovalutiamo ciò che possiamo diventare.". "Il mondo è cambiato. Abbiamo bisogno di un'Europa più forte che promuove la pace, e come ha detto Draghi, la forza economica è il suo soft power ma non è più sufficiente: lo status quo non può bastare. Noi siamo davanti al bivio: o cambiamo o siamo destinati all'irrilevanza" ha aggiunto Metsola.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi