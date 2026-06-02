Metsola celebra il 2 giugno: "Italia protagonista dell'Europa"

Milano, 2 giu. (askanews) - "Ottanta anni fa gli italiani e le italiane scelsero la Repubblica, la democrazia, la partecipazione. E quella scelta continua ancora oggi a ispirare l'Europa". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, intervenendo a una cerimonia organizzata a Bruxelles per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana con la fanfar dell'Etna a suonare l'inno di Mameli e l'inno alla Gioria.

Metsola ha sottolineato il legame tra Italia ed Europa, ricordando che "vedere la bandiera italiana sventolare accanto a quella europea è sempre un'emozione particolare" perché rappresenta "una storia comune, una storia nella quale l'Italia ha avuto un ruolo fondamentale fin dall'inizio del progetto europeo".

Nel suo intervento la presidente dell'Eurocamera ha richiamato anche il significato simbolico dell'Inno di Mameli e dell'Inno alla Gioia: "Due melodie diverse, ma unite dagli stessi valori di libertà, democrazia, pace e solidarietà".

Rivolgendosi ai presenti, Metsola ha poi ricordato che "è grazie al coraggio di quelle generazioni che possiamo vivere in un continente unito, libero e in pace" e ha sottolineato il valore della cultura italiana anche per il progetto europeo. "La musica ci ricorda che l'identità italiana è quella europea e che queste si rafforzano a vicenda. Il nostro futuro si costruisce insieme", ha affermato.

La cerimonia al Parlamento europeo organizzata dalla delegazione di Fratelli d'Italia - ECR si è conclusa con l'esibizione della fanfara dei Bersaglieri dell'Etna e con il saluto finale della presidente: "Viva l'Italia, viva l'Europa".