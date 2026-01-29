Metsola a Roma, l'incontro con il presidente del Senato La Russa

Roma, 29 gen. (askanews) - Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricevuto a Palazzo Giustiniani, la presidente del Parlamento europeo, Roberto Metsola, in visita a Roma per una serie di appuntamenti, tra cui l'udienza in mattinata con Papa Leone, un incontro nel pomeriggio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oltre alla partecipazione all'evento "L'eredità di De Gasperi: l'Europa della difesa della libertà", nella sede del Parlamento europeo in Piazza Venezia, alla presenza delle vicepresidenti Pina Picierno e Antonella Sberna e dei deputati Italiani al Parlamento europeo.