Meta, Antitrust Ue pronta a imporre misure su assistenti AI Whatsapp

Roma, 9 feb. (askanews) - La Commissione europea vuole imporre una serie di misure al gruppo Meta, la casa madre di Facebook, sull'accesso a favore di terze parti per i servizi di intelligenza artificiale sulla piattaforma di messaggistica Whatsapp.

Con un comunicato, l'esecutivo comunitario afferma di aver inviato una lettera di messa in mora a Meta, in base a una valutazione preliminare di violazione delle normativa sulla concorrenza in questo segmento.

"Le pratiche di Meta - afferma l'Antitrust Ue - rischiano di impedire ai concorrenti di entrare nel mercato a rapida espansione degli assistenti AI".

Per questo, si legge "la Commissione intende imporre delle misure ad interim, per evitare che queste pratiche causino danni gravi e irreparabili al mercato, fermo restando il diritto alla difesa di Meta e quello di rispondere".

