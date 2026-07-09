Meta annuncia la costruzione di un data center nel Canada occidentale

Calgary, (Alberta), 9 lug. (askanews) - Meta ha annunciato la costruzione nella Provincia dell'Alberta del suo primo grande data center in Canada, un progetto del valore di oltre 13 miliardi di dollari canadesi (circa 9,17 miliardi di dollari statunitensi). Si tratta di uno dei più grandi investimenti del settore privato mai realizzati in Canada con il quale l'azienda mira a rafforzare l'infrastruttura necessaria per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. L'annuncio è stato fatto dalla premier dell'Alberta, Danielle Smith, e dal vicepresidente di Meta per lo sviluppo dei data center, Gary Demasi; il complesso da un gigawatt sorgerà a nord-est di Edmonton e sarà il 33° data center di Meta nel mondo.