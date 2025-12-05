ULTIME NOTIZIE 05 DICEMBRE 2025

Meta, accordi con editori: addestrerà IA con news verificate

Milano, 05 dic. (askanews) - La società di Mark Zuckerberg, Meta, ha annunciato di aver concluso nuovi accordi commerciali con diversi editori, tra cui USA Today, CNN, Fox News, The Daily Caller, Washington Examiner, People Inc. e Le Monde, per consentire al suo chatbot di intelligenza artificiale di accedere a contenuti verificati su attualità e informazione.

Gli accordi, di durata pluriennale e simili a quello già firmato con Reuters, prevedono compensi agli editori per l'utilizzo dei loro contenuti. La mossa segna un ritorno di Meta al pagamento per contenuti editoriali, dopo la chiusura del programma di remunerazione nel 2022.

Il chatbot IA di Meta è integrato nelle funzioni di ricerca e messaggistica di Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger: quando gli utenti porranno domande su eventi in corso, riceveranno risposte con indicazione della fonte e link agli articoli originali.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi