Messina, organizzava corse clandestine in scooter: arrestato 19enne

Roma, 22 set. (askanews) - Avrebbe organizzato e partecipato a gare clandestine senza avere la patente. Con questa accusa i carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, ai domiciliati con braccialetto elettronico, emessa nei confronti di un 19enne a Terme Vigliatore (Me).

Le indagini sono partite dopo un incidente nella notte tra l'8 e il 9 settembre, quando un ciclomotore guidato dal 19enne avrebbe investito un 17enne a bordo strada, sul lungomare "Marchesana"che è ancora in ospedale, in prognosi riservata.

L'incidente, secondo i carabinieri, si sarebbe verificato durante una competizione non autorizzata a cui stavano partecipando diversi ciclomotori. Quello del 19enne avrebbe effettuato un'impennata a forte velocità prima di investire il ragazzo. È inoltre emerso che avrebbe cercato di spostare il mezzo dopo l'incidente. Eseguite anche perquisizioni domiciliari nei confronti di altre 4 persone, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.