Messico, ucciso "El Mencho": Guardia Nacional schierata in Procura

Città del Messico, 23 feb. (askanews) - La Guardia Nacional schierata all'esterno della Procura generale del Messico dopo l'uccisione di uno dei narcotrafficanti più ricercati a livello nazionale e negli Stati Uniti.

Nemesio Oseguera, 59 anni, leader del Cartello Jalisco Nueva Generaciòn, è rimasto ferito in uno scontro con i militari nella località di Tapalpa ed è morto durante il trasferimento in aereo verso Città del Messico. Sulla sua testa pendeva una taglia da 5 milioni di dollari offerta dagli Stati Uniti.

In risposta al blitz, uomini armati hanno bloccato oltre 20 strade nello stato occidentale di Jalisco, incendiando auto e camion. Le violenze si sono estese anche ad altri stati.

Oseguera, noto come "El Mencho", è uno dei più importanti boss messicani eliminati dall'arresto dei fondatori del cartello di Sinaloa, Joaquìn "El Chapo" Guzmàn e Ismael Zambada, entrambi detenuti negli Stati Uniti.