Messico: sfilata colorata di Catrinas prima del Giorno dei Morti

Città del Messio, 27 ott. (askanews) - Messicani vestiti con i costumi della "Catrina" - una rappresentazione scheletrica della morte - sfilano per le strade di Città del Messico in vista delle celebrazioni del Giorno dei Morti, una delle festività più importanti del Paese. Durante la tradizionale celebrazione del 1 e 2 novembre, i messicani visitano i loro parenti defunti nei cimiteri e depongono offerte nelle loro case su altari colorati, insieme a fotografie dei loro cari defunti e ai cibi che più apprezzavano in vita.

