Messico, esplosione di fuochi d'artificio: almeno 10 morti e 64 feriti

Temascalcingo (Messico), 7 set. (askanews) - Almeno 10 persone sono morte e altre 64 sono rimaste ferite in Messico a causa dell'esplosione di fuochi d'artificio durante la festa del santo patrono a Temascalcingo a circa 160 chilometri a nord-ovest di Città del Messico. L'esplosione ha provocato il crollo di un muro, seppellendo diverse persone. Nei pressi della chiesa parrocchiale di Nuestra Senora de la Luz centinaia di persone si stavano preparando ad assistere a uno spettacolo pirotecnico che fa parte della festa religiosa, quando le esplosioni le hanno colte di sorpresa. "La casa ha iniziato a tremare, le finestre dell'ingresso si sono frantumate e parte del soffitto è crollata", racconta una residente di Temascalcingo. Ancora da chiarire le cause dell'esplosione, intanto la procura generale dello Stato messicano ha aperto un'inchiesta.