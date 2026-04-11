Messico, 6.800 kg di guacamole per battere il Guinness World Record

Roma, 11 apr. (askanews) - In Messico, a Tancitaro, nello stato di Michoacàn, si preparano 6.800 chili di guacamole, salsa tradizionale a base di avocado, pomodoro, cipolla, limoni e coriandolo, per battere il record mondiale ed entrare nel Guinness dei primati con la più grande quantità mai preparata.

Centinaia di persone si sono ritrovate a mescolare insieme tutti gli ingredienti, per poi inserire la salsa in un grande pentolone, difficile da girare. Tancitaro è riconosciuta come la "capitale dell'avocado" e figura tra i principali esportatori di questo frutto verso gli Stati Uniti.