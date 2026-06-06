ULTIME NOTIZIE 06 GIUGNO 2026

Messi si allena con l'Argentina. Scaloni rassicura: sta molto meglio

Roma, 6 giu. (askanews) - Lionel Messi si allena con la nazionale argentina in Texas a pochi giorni dal Mondiale 2026.

"Leo sta bene. Si è già allenato con il gruppo durante una parte delle sessioni, il che è importante. Non si allena più completamente lontano. Potrebbe persino partecipare a una di queste due partite amichevoli per qualche minuto. Vedremo se sarà quella di domani o l'altra, ma sta decisamente meglio e questo ci rassicura", ha dichiarato il selezionatore argentino Lionel Scaloni.

"Potrebbe anche essere in una delle partite, per qualche minuto di queste due amichevoli, vedremo se domani o l'altra, ma sta molto meglio e questo ci dà tranquillità" ha spiegato.

Il fuoriclasse argentino è capitano della nazionale campione del mondo in carica. Per lui è la sesta partecipazione a un Mondiale. L'attaccante argentino è stato incluso nella rosa nonostante un recente problema al bicipite femorale sinistro e guiderà ancora una volta un gruppo ricco di protagonisti del trionfo in Qatar 2022.

SPORT
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi