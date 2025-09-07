Messa di canonizzazione di Acutis e Frassati, migliaia a San Pietro

Roma, 7 set. (askanews) - Migliaia di persone in fila per entrare in Piazza San Pietro e assistere alla canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati.

A inizio celebrazione presenti in piazza circa 60mila fedeli, secondo il dato fornito dalla Sala stampa della Santa Sede.

Acutis, soprannominato "l'influencer di Dio" per il suo impegno nella diffusione della fede cattolica online, è morto di leucemia nel 2006 all'età di 15 anni, è il primo santo millennial proclamato da Papa Leone XIV. Pier Giorgio Frassati, nella Torino dei primi anni del Novecento, si è fatto prossimo ai poveri, agli operai, ai malati, impegnandosi in iniziative sociali e di carità.