ULTIME NOTIZIE 13 APRILE 2026

Merz: sollevato dal voto in Ungheria, "resilienti a propaganda russa"

Berlino, 13 apr. (askanews) - Il risultato di ieri delle elezioni politiche in Ungheria dimostra la resilienza delle società europee nei confronti della propaganda russa e di altre influenze esterne. Lo ha sottolineato il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

"Il populismo di destra ha subito ieri una pesante sconfitta in Ungheria, e questo ha ripercussioni ben oltre l'Ungheria", ha dichiarato Merz ai giornalisti a Berlino questa mattina.

"L'Ungheria sta inviando un segnale molto chiaro contro il populismo di destra in tutto il mondo", ha aggiunto, "Anche sotto questo aspetto, ieri è stata una buona giornata".

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