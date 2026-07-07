ULTIME NOTIZIE 07 LUGLIO 2026

Merz scommette sullo "spirito di Ankara" per una NATO più europea

Roma, 7 lug. (askanews) - Dal vertice di Ankara deve uscire il messaggio che "stiamo costruendo una NATO più europea". Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, prima di partire per il vertice dell'Alleanza in Turchia.

"Mi auguro che insieme riusciamo a infondere lo spirito di Ankara. Da questo vertice deve uscire questo messaggio: stiamo costruendo una NATO più europea, affinché la NATO possa rimanere transatlantica", ha dichiarato il cancelliere tedesco.

"Il primo ministro Mark Carney ha dichiarato ieri sera (lunedì sera, ndr), come avrete sentito, che il Canada ha deciso di acquistare uno o più sottomarini tedeschi-norvegesi della classe 212 CD", ha ricordato Merz, definendola una delle più grandi commesse nel settore della difesa nella storia della Germania.

"All'inizio del vertice, questa decisione lancia un segnale forte a sostegno della cooperazione transatlantica ed europea", ha concluso Merz, secondo il quale questa iniziativa strategica "unirà Canada, Germania e Norvegia come partner nell'area del Nord Atlantico per i decenni a venire".

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