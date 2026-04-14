ULTIME NOTIZIE 14 APRILE 2026

Merz riceve Zelensky a Berlino, al via consultazioni Germania-Ucraina

Berlino, 14 apr. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha accolto a Berlino il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con gli onori militari, in vista delle consultazioni tra i governi tedesco e ucraino.

La Germania è diventata il principale sostenitore dell'Ucraina nella guerra contro l'invasione russa, mentre gli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump hanno ridotto il loro supporto.

L'incontro si svolge in un momento in cui i colloqui di pace tra Russia e Ucraina, avviati dagli Stati Uniti, sono in una fase di stallo.

Sempre oggi - scrive Afp - il ministro degli Affari Sociali ucraino Denys Uliutin incontrerà il ministro degli Interni tedesco Alexander Dobrindt presso l'"Unity Hub" di Berlino, un centro culturale e di consulenza per i cittadini istituito per i rifugiati ucraini in Germania.

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