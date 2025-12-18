ULTIME NOTIZIE 18 DICEMBRE 2025

Merz: possibile accordo Ue su uso asset russi per finanziare Ucraina

Bruxelles, 18 dic. (askanews) - "Conoscete la mia posizione. Voglio che utilizziamo i beni russi congelati a questo scopo. Non vedo un'opzione migliore di questa. La mia impressione è che possiamo raggiungere un accordo": lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz" parlando con i giornalisti al suo arrivo al vertice a Bruxelles dove i leader dei 27 dovranno decidere se e come utilizzare i beni russi congelati per finanziare l'Ucraina.

"Comprendo le preoccupazioni di alcuni Stati membri, in particolare del governo belga. Ma spero che insieme possiamo superarle e che insieme possiamo intraprendere un percorso per inviare un segnale di forza e determinazione da parte dell'Ue alla Russia. Le reazioni del presidente russo nelle ultime ore dimostrano anche quanto questo sia importante", ha aggiunto il leader tedesco.

