Bruxelles, 26 nov. (askanews) - "L'Europa ha bisogno di finanze solide. Nell'Unione europea non potremo né dovremo contrarre nuovi debiti, e allo stesso tempo ci sono una serie di compiti che dobbiamo adempiere in modo affidabile. Questi compiti devono essere classificati in ordine di priorità e, a mio avviso, la priorità per l'Europa è un'economia prospera. Il mercato unico deve poter sviluppare appieno il proprio potenziale e abbiamo bisogno di una maggiore capacità di difesa": lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in un punto stampa a margine del Consiglio europeo straordinario, commentando i negoziati sul bilancio Ue.

L'Europa dei 27 punta a raggiungere un accordo entro dicembre per evitare che i negoziati, già tesi, si protraggano durante un anno caratterizzato da elezioni in numerosi Paesi del Vecchio continente, tra cui Francia e Italia.

"Forse ancora una parola sull'Ucraina. Quello che stiamo facendo qui non lo facciamo per prolungare la guerra. Quello che stiamo facendo qui lo facciamo per mettere fine alla guerra il più rapidamente possibile. E lo facciamo anche per aiutare il Paese e la popolazione di quel Paese, che si trova in una situazione molto difficile. E penso che nessuno in Europa possa avere interesse a vedere nuovi flussi di rifugiati dall'Ucraina, se questa guerra non dovesse finire. Quindi stiamo facendo di tutto per mettere fine a questa guerra e stiamo facendo molto per aiutare la popolazione ucraina", ha aggiunto il cancelliere conservatore.