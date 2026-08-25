Merz: Germania affronta minacce "molto concrete" per attacchi ibridi

Neuhardenberg, 25 ago. (askanews) - Il cancelliere Friedrich Merz afferma che la Germania si trova sempre più "nel mirino di autori di attacchi ibridi", cioè che combinano minacce fisiche e informatiche. Il riferimento è a un incidente avvenuto all'aeroporto di Lipsia, un nodo cruciale per i trasporti militari. La Germania, uno dei principali sostenitori dell'Ucraina nella sua lotta contro la Russia, accusa da tempo Mosca di averla presa di mira con una campagna di attacchi ibridi, spionaggio e sabotaggio. "Ci troviamo di fronte a minacce molto reali e concrete"", aggiunge Merz.