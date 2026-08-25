ULTIME NOTIZIE 25 AGOSTO 2026

Merz: Germania affronta minacce "molto concrete" per attacchi ibridi

Neuhardenberg, 25 ago. (askanews) - Il cancelliere Friedrich Merz afferma che la Germania si trova sempre più "nel mirino di autori di attacchi ibridi", cioè che combinano minacce fisiche e informatiche. Il riferimento è a un incidente avvenuto all'aeroporto di Lipsia, un nodo cruciale per i trasporti militari. La Germania, uno dei principali sostenitori dell'Ucraina nella sua lotta contro la Russia, accusa da tempo Mosca di averla presa di mira con una campagna di attacchi ibridi, spionaggio e sabotaggio. "Ci troviamo di fronte a minacce molto reali e concrete"", aggiunge Merz.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi