ULTIME NOTIZIE 17 APRILE 2026

Merz e Meloni arrivano all'Eliseo per vertice volenterosi su Hormuz

Parigi, 17 apr. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivano all'Eliseo per partecipare al vertice della coalizione dei volenterosi su Hormuz. Alla riunione partecipano in presenza, oltre al presidente francese Emmanuel Macron, che la presiede, e il primo ministro britannico Keir Starmer, mentre i leader di una trentina di paesi saranno in videocollegamento.

La riunione, che richiama il formato della cosiddetta coalizione dei volenterosi a sostegno dell'Ucraina, e sarà seguita da una dichiarazione congiunta del presidente francese Emmanuel Macron e del primo ministro britannico Keir Starmer.

Macron aveva lanciato già il 9 marzo l'idea di una missione destinata ad accompagnare la riapertura dello stretto una volta cessate le ostilità. Francia e Regno unito sostengono di avere già avviato il lavoro di pianificazione con i paesi disposti a partecipare.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi