Merz e Meloni arrivano all'Eliseo per vertice volenterosi su Hormuz

Parigi, 17 apr. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivano all'Eliseo per partecipare al vertice della coalizione dei volenterosi su Hormuz. Alla riunione partecipano in presenza, oltre al presidente francese Emmanuel Macron, che la presiede, e il primo ministro britannico Keir Starmer, mentre i leader di una trentina di paesi saranno in videocollegamento.

La riunione, che richiama il formato della cosiddetta coalizione dei volenterosi a sostegno dell'Ucraina, e sarà seguita da una dichiarazione congiunta del presidente francese Emmanuel Macron e del primo ministro britannico Keir Starmer.

Macron aveva lanciato già il 9 marzo l'idea di una missione destinata ad accompagnare la riapertura dello stretto una volta cessate le ostilità. Francia e Regno unito sostengono di avere già avviato il lavoro di pianificazione con i paesi disposti a partecipare.