ULTIME NOTIZIE 17 LUGLIO 2026

Merz e Macron in base aerea Germania: al via consiglio franco-tedesco

Roma, 17 lug. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron sono arrivati in elicottero alla base aerea di Noervenich, Germania del Nord, per una riunione del Consiglio franco-tedesco per la difesa e la sicurezza (CFADS). L'incontro si svolge a un mese dall'accantonamento del progetto congiunto di caccia di sesta generazione franco-tedesco, FCAS (Future Combat Air System), e sullo sfondo delle rivalità industriali tra l'europea Airbus e la francese Dassault.

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