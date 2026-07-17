Merz e Macron in base aerea Germania: al via consiglio franco-tedesco

Roma, 17 lug. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron sono arrivati in elicottero alla base aerea di Noervenich, Germania del Nord, per una riunione del Consiglio franco-tedesco per la difesa e la sicurezza (CFADS). L'incontro si svolge a un mese dall'accantonamento del progetto congiunto di caccia di sesta generazione franco-tedesco, FCAS (Future Combat Air System), e sullo sfondo delle rivalità industriali tra l'europea Airbus e la francese Dassault.