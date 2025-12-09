Merz: dobbiamo diventare molto più indipendenti dagli Usa

Roma, 9 dic. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz afferma che alcune parti della nuova strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, presentata la scorsa settimana, sono "inaccettabili da una prospettiva europea". E aggiunge: "Non vedo alcuna necessità che gli americani vogliano salvare la democrazia in Europa ora. Se fosse necessario, ce la caveremmo da soli".

La strategia di sicurezza Usa aggiornata, basata sulla visione del mondo secondo lo slogan "America First" del presidente Donald Trump, prevede che gli Usa si allontanino dal loro storico ruolo globale per concentrarsi su una crescente presenza in America Latina e sulla lotta all'immigrazione. Il documento "conferma la mia valutazione secondo cui noi in Europa, e quindi anche in Germania, dobbiamo diventare molto più indipendenti dagli Stati Uniti in termini di politica di sicurezza", ha aggiunto. Tuttavia, ha anche esortato gli Stati Uniti a continuare a collaborare in modo costruttivo con l'Europa.