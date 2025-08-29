Merz da Macron: "Francia e Germania allineate per Europa più forte"

Roma, 29 ago. (askanews) - La coppia franco-tedesca appare "perfettamente allineata" nell'incontro tra Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, a Fort de Bregancon (Bormes-les-Mimosas), residenza estiva del presidente francese sulla Costa Azzurra.

"Credo che la coppia franco-tedesca sia oggi perfettamente allineata per avere un'Europa più forte - ha detto Macron - in materia economica, commerciale e monetaria, ma anche per avere un'Europa che mantenga la sua posizione geopolitica nel conflitto in Ucraina, di fronte alla guerra di aggressione lanciata dalla Russia e un'Europa che guardi in faccia le sue sfide e ha deciso di riarmarsi per garantire la sua sicurezza".

Da parte sua il cancelliere tedesco ha aggiunto:

"Come cancelliere tedesco, attribuisco grande importanza all'amicizia franco-tedesca. È un asse, un fondamento dell'Europa. Ma ci sono altri 25 Stati membri in questa Unione Europea che guardano a noi e che possono contare su di noi per fare tutto ciò che facciamo qui, insieme a tutti gli altri membri dell'Unione Europea. Allora siamo davvero forti", ha sottolineato.