Merz: "Buona collaborazione con Cina, torno a casa con tanti compiti"

Pechino, 26 feb. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz al termine della sua prima visita in Cina si è detto soddisfatto, sottolineando la "buona cooperazione" con il Paese del Dragone. Parlando con i giornalisti dopo una visita al polo tecnologico di Hangzhou, il leader conservatore ha annunciato che ci sono "alcune sfide che dobbiamo affrontare insieme", riferendosi a "questioni legate alla concorrenza".

"Abbiamo una buona collaborazione con la Cina, ma ci sono anche alcune sfide che dobbiamo affrontare insieme. Si tratta soprattutto di questioni relative alla concorrenza: la Cina dispone di capacità produttive elevate che in parte rappresentano ormai un problema anche per l'Europa, poiché superano di gran lunga la domanda del mercato. Dopo la mia visita ne discuteremo ancora approfonditamente. Chiederò anche al Ministro federale dell'economia di effettuare una visita di follow-up in Cina", ha spiegato.

"Oggi ho potuto constatare ancora una volta l'elevata qualità dei prodotti e l'alto standard tecnologico di tre aziende", ha aggiunto.

"Torno a casa con tante belle impressioni e con tanti compiti che dobbiamo ancora finire insieme. È valsa la pena fare questa visita", ha concluso Merz.