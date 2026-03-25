Merz: "All'Ucraina non servono più i Taurus, è meglio armata che mai"

Berlino, 25 mar. (askanews) - Il cancelliere Friedrich Merz ha dichiarato che non è più necessario inviare missili Taurus a lungo raggio per difendere l'Ucraina dall'invasione russa, una mossa a lungo dibattuta a Berlino. "L'Ucraina è oggi meglio armata che mai. Tuttavia, si trova ad affrontare notevoli difficoltà finanziarie", ha affermato il leader conservatore rispondendo alle domande dei deputati tedeschi.

"Oggi l'Ucraina possiede nei suoi depositi armi a lungo raggio, che ha costruito autonomamente, in parte con il nostro aiuto, e che sono significativamente più efficaci del numero relativamente esiguo di missili da crociera Taurus che avremmo potuto fornire. L'Ucraina è oggi meglio armata che mai. Tuttavia, si trova ad affrontare notevoli difficoltà finanziarie e quindi al momento non stiamo risolvendo alcun problema fornendole ulteriori armi. Le armi ci sono, ma dobbiamo mobilitare fondi per l'Ucraina affinché possa continuare a produrre queste armi".

Berlino si è impegnata per 11,5 miliardi di euro di aiuti all'Ucraina per il 2026, inclusi i sistemi di difesa aerea Iris-T e le batterie Patriot.