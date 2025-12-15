ULTIME NOTIZIE 15 DICEMBRE 2025

Merz accoglie Giorgia Meloni a Berlino

Berlino, 15 dic. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz accoglie Giorgia Meloni a quella che viene indicata come la "cena della Pace". Merz aveva già confermato che gli inviati statunitensi Steven Witkoff e Jared Kushner partecipano all'incontro con i leader europei , elogiando gli sforzi "instancabili" di Witkoff, Kushner e del presidente Trump. E il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di "progressi" nei negoziati sulle garanzie di sicurezza statunitensi per il suo Paese.

