Merz a Seoul da Lee: "Sicurezza Corea del Sud è sicurezza Europa"

Seoul, 29 ott. (askanews) - Dopo Singapore e Giappone, il cancelliere tedesco Friedrich Merz è stato accolto dal presidente sudcoreano alla Casa Blu a Seoul, dove i due leader hanno concordato di rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza e difesa.

"Avendo sperimentato in prima persona il dolore della divisione, la Germania ha sempre espresso profonda solidarietà nei confronti degli sforzi della Corea del Sud volti a riprendere il dialogo e a instaurare un regime di pace nella penisola coreana", ha sottolineato Lee Jae Myung.

"Sappiamo quanto sia doloroso vivere in un Paese diviso. Ed è proprio per questo motivo che domani visiterò la zona demilitarizzata e continuerò a discutere con voi della situazione nella penisola coreana", ha affermato Merz, in riferimento alla Zona demilitarizzata (DMZ) che dal 1953 separa la Corea del Nord dalla Corea del Sud.

Nel suo viaggio in Asia, il cancelliere tedesco è accompagnato da un'importante delegazione di imprenditori, mentre la prima economia europea sta cercando di diversificare i propri legami strategici e commerciali, dopo che gli Stati Uniti sono diventati un alleato meno affidabile.

"Poiché, la sicurezza della Corea influisce sulla sicurezza dell'Europa e, a sua volta, la sicurezza dell'Europa influisce anche su quella della Corea. È un fatto evidente, ad esempio, quando i soldati nordcoreani combattono contro l'Ucraina nel Donbass, minacciando così la libertà in tutta Europa. Ciò ha delle ripercussioni quando, a sua volta, Mosca fornisce armi a Pyongyang".