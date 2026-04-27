Merendine e innovazione: in Italia ogni anno lanciate 8-10 novità

Roma, 27 apr. (askanews) - Un prodotto unico del mercato nazionale, frutto da un lato della tradizione dolciaria italiana e dall'altro di un grande lavoro di ricerca e sviluppo: sono le merendine, che hanno accompagnato generazioni di italiani.

Luca Ragaglini, vice direttore e segretario del settore Prodotti da Forno di Unione italiana Food: "La merendina è un prodotto iconico tipico del mercato italiano, che negli anni ha saputo conquistare l'apprezzamento di diverse generazioni di consumatori nazionali. Da non confondere assolutamente con lo 'snacking', che è tipico invece dei paesi anglosassoni, dove mangiano in maniera diversa con porzionature, composizione nutrizionale e soprattutto porzioni ben più ampie delle nostre".

"Da non dimenticare una cosa molto importante: la merendina non è altro che la replica, su larga scala, di prodotti tipici fatti in casa, dei nostri dolci delle tradizioni fatti in formato monodose".

Ma dietro le merendine italiane c'è anche tanto lavoro in ricerca e sviluppo.

Luca Ragaglini, vice direttore e segretario del settore Prodotti da Forno di Unione italiana Food: "Accanto alle merendine classiche, che sono sugli scaffali da lunghissimo tempo, ogni anno vengono affiancate 9-10 nuove referenze con una componente di innovazione molto molto forte".

Un numero rilevante, se si pensa che in media ci vogliono da 1 a 5 anni prima di lanciare sul mercato una nuova merendina e a volte si arriva fino a 10. E quindi oggi

Luca Ragaglini, vice direttore e segretario del settore Prodotti da Forno di Unione italiana Food: "Accanto alle merendine classiche, ormai sono sugli scaffali anche molte merendine fortemente innovative che seguono un po' i gusti e le necessità degli italiani".

Oltre ai miglioramenti nutrizionali apportati negli ultimi 15 anni, tra cui la riduzione delle porzioni e delle calorie, oggi si distinguono anche per una forte presenza nel segmento "rich-in".

Luca Ragaglini, vice direttore e segretario del settore Prodotti da Forno di Unione italiana Food :"Le merendine italiane hanno oggi più fibre, più frutta, meno zuccheri, meno acidi grassi saturi e meno calorie".