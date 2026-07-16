Mercato dell'oro, confronto su controlli e innovazione

Roma, 16 lug. (askanews) - Rappresentanti del settore, Guardia di Finanza e cariche politiche riunite per un confronto sulle sfide del futuro per il mercato dell'oro. Si è tenuta presso la Sala Salvadori il convegno istituzionale "Mercato dei Compro Oro e Oro da Investimento. Digitalizzazione dei Controlli, Competitività Fiscale e Allineamento Europeo", promosso dall'On. Giulio Centemero, Vicepresidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe Tributaria, membro della Commissione Finanze e Presidente dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo PAM; ed arricchito dagli interventi del Col. t.SPEF Marco Stella, Comandante del I Gruppo del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza; Dott. Alessandro Fazio, consulente strategico e imprenditore nel settore OCO e OPO; Il Prof. Marco Bacini Presidente del CTS per la Trasformazione Digitale di Regione Lombardia; Il Dott. Giovanni Bonati, Consigliere alla Transizione Digitale della Camera dei Deputati; l'Ing. Stefano Imperatori, Responsabile Pubblica Amministrazione e Mercati Regolamentati dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e il Dott. Nunzio Ragno, Presidente di ANTICO - Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro.

Al centro del dibattito tutte le criticità del settore e le potenziali soluzioni: da una maggiore tracciabilità all'istituzione di un registro unificato tra le varie componenti, fino all'ausilio dell'Intelligenza artificiale.

Le parole del Dott. Alessandro Fazio, consulente strategico e imprenditore nel settore OCO e OPO: "Facility digitali, tracciabilità, controlli più verificabili e anche molto più veloci. L'importante è che la tecnologia e l'intelligenza artificiale siano di supporto, quindi che la tecnologia serva alla legalità. È molto importante invece che la decisione finale deve e dovrà sempre rimanere sotto il controllo umano."

Il commento del Dott. Giovanni Bonati, Consigliere alla Transizione Digitale della Camera dei Deputati: "Oggi è stato un incontro fondamentale perché in qualche modo sia chi si occupa di legislazione, chi si occupa di aspetti tecnici e anche gli interessati, quindi i produttori e le associazioni, hanno riconosciuto come bisogna lavorare in questo settore e come in qualche modo è arrivato il momento di integrare le banche dati esistenti e di certificare tutta la filiera. Questo può essere fatto, abbiamo sentito gli interventi, dalla realizzazione di un passaporto digitale del prodotto che riesca a dare garanzia della filiera dall'inizio a tutte le fasi di vita del bene oro."

Argomento delicato è quello legato al riciclaggio e alla lotta contro le operazioni illecite, da sempre motivo di preoccupazione per operatori del settore e cittadini.

L'intervista a Dott. Nunzio Ragno, Presidente di ANTICO, Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro: "È importantissimo dare la possibilità a questo comparto di respirare. È giusto che le persone facciano le cose in un determinato modo, seguendo le norme, potendo rivendicare anche leggi di profitti. Contrariamente, invece, bisogna fare una grande stretta su quelle sacche di illegalità e di tanti reati che si perpetrano in questo settore e che creano un po' di confusione a livello generale. È molto importante questa divisione."

Un' esposizione chiara delle nuove esigenze del settore, ma soprattutto un dialogo costruttivo per unire gli sforzi di tutte le componenti. Questo il sunto dell'incontro alla Camera dei Deputati, con l'obiettivo di aumentare la tutela dei cittadini, smantellare le organizzazioni criminali e promuovere l'innovazione all'interno del mercato Compro Oro.