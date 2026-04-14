Mercato dell'Arte, "Nei periodi di crisi si comprano i Picasso"

Milano, 14 apr. (askanews) - "Il 2025 è stato un anno dove si è consolidato il mercato degli artisti storicizzati perché nei momenti di incertezze quello che succede sempre è che si compra il conosciuto, il certo, per cui non si compra l'artista di 35 anni ma si compra Picasso". Lo ha detto ad askanews Clarice Pecori Giraldi, art advisor e consigliere de Gruppo Apollo intervenendo a un evento di Deloitte dedicato al mercato dell'arte globale.

"Detto questo - ha aggiunto - ovviamente leggiamo i giornali tutti quanti e ci troviamo di fronte a dei quesiti a cui nessuno può rispondere. Quello che purtroppo la storia ci dice è che tutto passa, per cui magari il 2026 sarà politicamente e storicamente un anno disastroso, però poi ci sarà il 2027 che invece potrà segnare una ripresa: sono i cicli e i ricicli. Io ricordo nel 2001 quando ci sono state le Torri Gemelle, in quel momento sembrava che crollasse l'Occidente e poi ci si è ripresi. Credo che questo faccia parte del mercato: ci sono alti e bassi, per cui bisogna cercare di non farsi pendere dal panico e fare degli acquisti molto mirati sapendo esattamente cosa uno compra non pensare di fare gli affari della vita con l'idea di comprare oggi a poco per domani vendere a tanto e riuscire a fare delle speculazioni, perché è quello che oggi non funziona, mentre invece sicuramente un mercato di acquisti solidi, ben pensati, con tutte le dovute cautele, con tutti i dovuti controlli prima secondo me continua a esserci".