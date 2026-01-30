ULTIME NOTIZIE 30 GENNAIO 2026

Mercato del libro cala, Cipolletta: consumi bassi e mancate misure

Milano, 30 gen. (askanews) - Il 2025 si chiude per l'editoria di varia, ovvero saggistica e narrativa, con tre milioni in meno di libri a stampa comprati dagli italiani nei canali trade (librerie, online e grande distribuzione). Nei dodici mesi sono state acquistate infatti 99,5 milioni di copie, in flessione del 3% rispetto al 2024. A valore il calo è del 2,1%, con 32,6 milioni di euro di acquisti in meno, su 1.483,9 milioni di euro di acquisti complessivi.

In un anno di mercato in sofferenza aumentano però gli acquisti in digitale: gli e-book crescono del 2,4% fino a 87 milioni di euro di vendite, gli audiolibri del 13,3% sino a 34 milioni di euro di acquisti (abbonamenti). Se consideriamo anche il digitale, il mercato del libro di varia si attesta così a 1.604,9 milioni di euro, in flessione dell'1,6% rispetto l'anno precedente: ebook e audiolibri riescono così a ridurre le perdite del 2025.

Il presidente dell'AIE, Innocenzo Cipolletta, ha commentato questi dati, prevedendo che tra il 2026 e il 2027 il mercato darà segni di ripresa.

