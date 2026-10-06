Mercato auto: crescita e lusso spingono la mobilità del futuro

Milano, 6 ott. (askanews) - Il mercato automobilistico italiano sta vivendo una fase di profonda trasformazione e tra i protagonisti assoluti di questo cambiamento spicca senza dubbio BYD.

Il colosso globale della mobilità sostenibile continua a consolidare la propria presenza nel nostro Paese, registrando performance di rilievo.

Tracciando il bilancio di questi primi nove mesi del 2026, Alessandro Grosso, Country Manager Italy BYD & DENZA, Regional Director Italy and Poland BYD & DENZA, evidenzia come la straordinaria crescita del brand sia sostenuta da strategie mirate e da campagne commerciali dinamiche, studiate per avvicinare sempre più automobilisti italiani alla mobilità avanzata: "Settembre ha confermato una crescita strutturale del brand in Italia, con una quota del 3,7% e un incremento di quasi due punti percentuali rispetto allo scorso anno. Questo risultato è stato raggiunto anche grazie alle nostre campagne audaci e posizionanti. Tra queste, la campagna "Decreto" supporta concretamente il rinnovo del parco circolante, contribuendo a costruire un futuro migliore e coerente con il nostro obiettivo strategico: favorire l'abbassamento di un grado della temperatura terrestre".

Al centro di questa espansione c'è una continua evoluzione dell'offerta di prodotto, pensata per rispondere in modo puntuale alle esigenze del mercato europeo. Un esempio emblematico è rappresentato dalla nuova Dolphin G-DMi.

"Entriamo nel mercato con un prodotto tecnologico di livello superiore: EURONCAP, dotato di guida autonoma di secondo livello e dei principali sistemi ADAS già di serie. Lo facciamo valorizzando la nostra tecnologia super ibrida Dual Mode Intelligence, che già a settembre ha registrato un ottimo riscontro, con oltre 600 ordini raccolti tra i clienti privati" ha aggiunto Grosso.

Il futuro immediato riserva inoltre grandi novità per il mercato italiano, a partire dal consolidamento di DENZA, il brand di lusso del gruppo.

"Il progetto è in piena fase esecutiva: in Italia avremo 12 concessionari, di cui due già operativi, e abbiamo appena installato la prima stasione di flash charging, che rappresenterà uno dei tratti distintivi del brand Denza. L'offerta si articolerà su tre anime principali: i MPV, concepiti come shuttle di lusso, la gamma SUV, sia ad altissime prestazioni off-road sia orientata all'eleganza, e le supercar, guidate dalla Z9 GT, vero e proprio manifesto tecnologico del nostro marchio" ha concluso Grosso.

L'ascesa di BYD in Italia, dunque, non è più una semplice promessa, ma una realtà industriale e commerciale strutturata. L'azienda si conferma un pilastro fondamentale nella transizione ecologica e tecnologica della mobilità italiana.